В настоящее время район города Сватово Луганской области является самым уязвимым оперативным флангом российских сил, поэтому оккупанты, вероятно, будут рассматривать сохранение контроля над городом как приоритет.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, в последние семь дней продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг направления Сватового в Луганской области на северо-востоке Украины.

На других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами, говорится в строительстве.

«Благодаря тому, что юго-западную линию фронта россии теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватового теперь, вероятно, является наиболее уязвимым оперативным флангом российских войск», - считают в разведке Британии.

Кроме того, в британской разведке считают, что, вероятно, военно-политическое командование россии будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как приоритет.

Однако командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить наступательные операции южнее Донецка.

Как оборонная, так и наступательная способность россии продолжают сдерживаться острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала, констатируют в британской разведке.