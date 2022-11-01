Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва российской ракеты в Пшеводуве, - СМИ

Польская прокуратура не согласится привлечь украинскую сторону к расследованию взрыва ракеты в Пшеводуве, в результате которого погибли двое граждан Польши.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Такой юридической возможности нет, и это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины», - говорят источники издания, знакомые с ходом дела.

Украинские следователи прибыли в Пшеводув по окончании осмотра, который проводили польские следователи, и смогли увидеть место происшествия - остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий не проводили, поскольку по закону это невозможно.

Также глава международного отдела канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщил, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа, что украинцы также обратились с просьбой о доступе к расследованию.

«Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны не будет, то такой доступ может быть предоставлен в ближайшее время. Если на техническом уровне у следственной группы не будет замечаний, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе», - сказал он.

Однако на месте не было американских экспертов - их роль заключается в обеспечении доступа к секретным материалам из системы AWACS.

Решение о ходе расследования и его направлениях принимаются исключительно польской прокуратурой. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не означает, что они будут участвовать в расследовании, объяснив, что «это требует соблюдения правосудия и смежных процедур».

Участие украинцев в следствии было бы возможным в рамках международной следственной комиссии - но пока она не создана.

«Погибли польские граждане. Расследование проводится польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. Сейчас ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, включая такие вопросы, как передача материалов или обмен показаниями», - сообщают источники, близкие к следствию.

Ранее сообщалось, что у Польши пока нет точных данных, откуда выпустили ракету, упавшую в Пшеводуве.