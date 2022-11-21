Зеленские почтили память погибших на Майдане во время Революции Достоинства

В понедельник, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память погибших на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

«Можно обладать достоинством, но не иметь свободы. Можно обладать свободой, но не быть достойным ее. Это ценности, которые лучше всего раскрываются только вместе. Вот почему сегодняшний день имеет двойное имя. Потому что у Украины есть и то, и другое. И мы не даем врагу их у нас отнять. Не только сегодняшний – каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди. Пусть так остается после нашей победы. С Днем Достоинства и Свободы. Нашим днем», - написал он.