Нацбанк представил первую памятную медаль, посвященную городам героев: «Херсон - город героев»

В субботу, 19 ноября на центральной площади деоккупированного Херсона состоялась презентация первой памятной медали из серии, посвященной городам героев – «Херсон – город героев». Это первая монета из серии, посвященной городам героев.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Глава Нацбанка Андрей Пышный вручил памятную медаль главе Херсонской областной военной администрации Ярославу Янушевичу.

«Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль «Херсон – город героев». На ней наши художники изобразили происходящие здесь события», – прокомментировал Пышный.

Дизайн памятной медали, разработанный художницей Наталией Фандиковой, воссоздает пейзажи довоенного города в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане протестовали против оккупантов.

Этой медалью Национальный банк Украины начинает серию памятных медалей, посвященных городам-героям. В серии также запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев – Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

Напомним, как в Украине в обычное обращение выпустили монету, посвященную теробороне.