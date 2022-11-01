В ОП заверили, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за возможного блэкаута

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за возможного блэкаута по всей Украине.

Об этом он сказал в эфире программы Факты ICTV.

«Мы уже проходили много разных сценариев, они были в течение последнего месяца. Я хотел бы сразу всех успокоить – уезжать из страны точно никуда не надо... Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране, да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним», – сказал Тимошенко.

По его словам, есть понимание, что «в любом случае работает и ГСЧС, работают областные власти для того, чтобы разворачивать пункты несокрушимости, пункты обогрева, а параллельно работают энергетики для того, чтобы в течение суток, двух, трех, чинить энергетику».

«Все зависит от ситуациии с ракетными обстрелами, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем», – заверил замруководителя ОП.

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей города в случае блэкаута.