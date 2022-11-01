475 семей переселенцев уже приобрели квартиры по программе льготного кредитования

Семьи из числа внутренне перемещенных лиц получили 475 льготных ипотечных кредитов на покупку жилья.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

429 квартир граждане купили у физических лиц, у застройщиков из-за финансовых компаний приобретено 46 квартир.

Стоимость жилья, которое приобретается по этой программе, является самой низкой из государственных жилищных программ, действующих в Украине.

Кредиты предоставляются на срок до 30 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади 52,5 квадратных метра на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Граждане имеют возможность самостоятельно выбирать жилье для приобретения на льготных условиях.

После внесения Правительством соответствующих изменений участие в программе могут принять, в частности, и граждане, имеющие жилье на территории общин, где продолжаются военные действия или находящиеся во временной оккупации. Список таких общин утвержден приказом Минреинтеграции.

Программа «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» финансируется за счет гранта Правительства Германии через Кредитное учреждение по восстановлению KfW. Предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежь жилья.

Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал «Действие» или в региональных управлениях Госмолодежилья.