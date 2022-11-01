На киевской Аллее смелости появилась табличка с именем мецената, организовавшего бесплатные обеды для николаевцев

В Киеве на Аллее смелости появилась табличка с именем основателя благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андреса.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что World Central Kitchen организовала выдачу бесплатных обедов для николаевцев, Хосе Андрес принимал участие в старте этого проекта.