В Николаеве из-за аварий на сетях без тепла осталось около 30 домов

В Николаеве проводятся ремонтные работы на сетях Николаевской ТЭЦ и в разных районах отключено около 30 домов.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Временно не подается теплоноситель на объекты по адресам:

ул. Адмиральская, 21, 23; ул. Бердника, 26; пр. Богоявленский, 10,10а, 12, 12а, 14, 14а, 16,16а, 18/1; ул. Строителей, 12, 14, 14а, 14б; ул. Декабристов, 2, 4, 38/1; пров. Корабелов, 19; ул. Космонавтов, 60, 62; пр. Мира, 1, 3, 5, 7; ул. Никольская, 48; ул. Южная, 54/2, 54/3, 54/4; ул. Севастопольская, 3; ул. Соборная, 12; ул. Спасская, 40а.

Восстановительные работы выполняют силами ЧАО "Николаевская ТЭЦ", ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", ЖЭК.