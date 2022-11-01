«Маршал» рассказал, как нынешний командующий ДШВ «Майк» едва не погиб во время обороны Донецкого аэропорта в 2014 году

Командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерала Максима Миргородского (“Майк”) в 2014 году спасали после ранения, полученного при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков (Маршал).

В 2014 году Миргородский командовал 1-м батальоном николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а Жуков руководил разведывательно-десантной ротой. Жуков опубликовал фото в самолете Ан-26, снятом в декабре 2014 года перед ночным вылетом в Киев для награждения.

До самолета добирались ночью на вертолетах Ми-24 и Ми-8 на малых высотах, с четким пониманием, что можем и не долететь. За 5 часов до этого фото я встречал у медицинской палатки на тот момент полковника Миргородского, без сознания. Его на своей машине и на своих плечах привез генерал Юрий Галушкин. Занесли в медицинскую палатку и в две руки поставили капельницы”.

“Я вышел выкурить сигарету, выбегает боец из палатки (которая была на охране) и говорит: «Майк умер… Я: «Да ну на*». Так бывает в армии вместо тысячи слов. Занырнул в палатку. Майк, с открытым ртом и закрытыми платком глазами, неподвижно лежал на кровати. Одет в форму с закатанными рукавами и двумя иглами в обеих руках от капельниц. Подбежал, выслушал дыхание, проверил пульс. Жив, спит... фух”, - рассказал Жуков.

На тот момент "Майк" руководил обороной Донецкого аэропорта.