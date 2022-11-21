Гендиректор энергокомпании считает, что отключения света могут продолжаться до весны

Скорее всего, жить в режиме отключений электроэнергии украинцам придется как минимум до конца марта.

Об этом заявил гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными. Существуют также разные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак россии.

К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще”.

“Отрицательный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых свет может не быть очень длительное время”, - написал Коваленко.

Ему кажется, что следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.