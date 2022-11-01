Бывший снигиревский чиновник получил орден за то, что наводил огонь ВСУ на позиции оккупантов

Бывшего заместителя председателя Снигиревской РГА Виктора Тодорова наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №795/2022.

Телеграмм-канал "СНІГ" сообщает, что Тодоров в течение 8 месяцев оккупации Снигиревщины сотрудничал со всеми службами, которые помогали приблизить деоккупацию.

«Рискуя жизнью, он регулярно сообщал о местонахождении оккупантов и скоплении военной техники врага. За свою работу был удостоен государственного отличия”, - говорится в сообщении.

Отметим, что за 10 лет Тодоров прошел путь от антигероя до награждения за заслуги. В 2012 году его приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки. А в 2015 году Тодоров управлял местным автодором в Снигиревском районе.