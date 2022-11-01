Боксер из Мариуполя выиграл бой на голых кулаках – он помогает пострадавшим от войны и продаст ради них свою медаль

Украинский боксер Бовар “Гладиатор” Ханаков победил представителя США Исаака Фримана на турнире BYB 13 (бои на голых кулаках).

Об этом сообщает “Обозреватель”.

5-раундовый поединок во Флориде завершился единогласным решением судей в пользу 28-летнего уроженца Мариуполя. Сразу после победы украинец обратился к мировой общественности с призывом остановить войну.

- Моей мечтой было провести бой в США. Но я разбит сегодня и мне очень больно, ведь россия убивает моих земляков. Пожалуйста, если вы можете, остановите войну. Наш народ никогда не сдастся. Мы боремся за свободу. Я знаю, что США поддерживают нашу страну. Спасибо вам за это. Помогите моим соотечественникам выжить, - сказал Ханаков.

Бовар после полномасштабного вторжения некоторое время жил в оккупированном Мариуполе, где волонтерил. После переезда в США он продолжил собирать средства для украинцев, пострадавших от российской агрессии. Сразу после поединка во Флориде Ханаков выставил на благотворительный аукцион свою выигранную медаль.