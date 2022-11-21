«Должны всегда уважать их отвагу и самопожертвование», - Зеленский об украинских десантниках

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил десантников с их профессиональным праздником – Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Среди других подразделений он отметил 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, чрезвычайно храбро защищающую наше государство на Луганщине и Донетчине, а также 46-ю отдельную аэромобильную бригаду, участвовавшую в освобождении Херсона.