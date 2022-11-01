В Херсоне оккупанты сжигали тела своих погибших на свалке, – The Guardian

Оккупанты вывозили тела погибших российских военных на местную свалку в Херсоне и сжигали их.

Об этом сообщает The Guardian.

Местные жители неоднократно видели, как грузовики высыпали на свалки черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. В воздухе при этом чувствовался запах жженой плоти.

The Guardian отмечает, что это происходило на самой отдаленной стороне свалки, куда никого не пускают. При въезде на свалку был установлен блокпост, на территорию местных жителей не подпускали.

Жители дома, откуда видна свалка, рассказали журналистам, что во время сжигания поднималось большое облако дыма, а от его запаха тошнило.

– Пахло сожженными волосами и, знаете, как у стоматолога – когда сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был так густ, что соседнего здания не было видно, - сообщила одна из местных жительниц.

Работники свалки говорят, что россияне избрали наиболее изолированную территорию свалки.

Водитель грузовика, тоже работник свалки, отметил, что россияне могли заменять территорию или оставить там неразорвавшиеся устройства.

Издание отмечает, что пока не может независимо подтвердить полученную информацию. При этом украинские власти не комментируют расследование по этому поводу.

Журналисты нашли на свалке русскую форму и шлемы.