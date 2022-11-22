Оккупант рассказал про слепого сослуживца, которого отправили на лечение, но потом все равно вернули на фронт: «Ну человек слепой тупо останется»

Российский оккупант в разговоре со своей родственницей обсуждает случай призыва на военную службу граждан с физическими недостатками и проблемами со здоровьем (Донецк).
Об этом свидетелствует перехват, опубликованный ГУР.
- У меня есть Московская ВВК (военно-врачебная комиссия, - ред).
- Российская ВВК...
- Ну надо.. Надо пацана комиссовать по состоянию здоровья. Наши признали годным и вернули его обратно. У него один глаз нерабочий.
- Ну послушай, и он там восспалился, тот глаз, его сюда прислали, тут его полечили. Ну человек слепой тупо останется, понял?
- Не ну понятно, перед комиссией там все бумажки и анализы.
- Нет, где-то в Донецке, где-то в Донецк уже есть где российский принимают. Потому что наши признали годным.
Напомним как в ранее опубликованном перехвате оккупант пожаловался на фейковые новости российских СМИ, которые замалчивают настоящее число потерь армии рф.