«У нас много разноплановых задач, но мы знаем, что наша работа – это работа на Победу», – директор «Николаевоблтеплоэнерго» Логвинов

Обеспечение теплом горожан, обустройство скважин, изготовление буржуек, помощь в строительстве оборонных сооружений и восстановлении водоснабжения – о работе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» во время войны рассказал директор предприятия Николай Логвинов в комментарии Ukraine Crisis Media Center, сообщает пресс-служба предприятия.

– Когда началась полномасштабная война у нас еще была зима, и предприятие подавало тепло населению г. Николаева. Это было тогда, когда били из «градов», «ураганов», «пионов». И к нам прилетало по теплосетям, котельным. Предприятие своевременно выполняло свои обязанности, своевременно все ремонтировало, и у нас не было прекращения подачи теплоносителя более чем на 5 часов. Это важно, – отмечает Николай Логвинов.

Директор рассказывает, что за время войны были повреждены и бойлерные, и котельные, и тепловые сети, прилетало и на работавшие котлы, однако, силами специалистов предприятия все было максимально оперативно восстановлено.

– Предприятие, кроме подачи тепла горожанам, занималось строительством блокпостов, ремонтом техники, изготовлением «буржуек» (счет идет на сотни). Кроме того, одно время «Николаевоблтеплоэнерго» помогло «Николаевводоканалу» подать техническую воду, ведь других вариантов обеспечения города в то время хоть какой-то водой просто не было, а за полгода отсутствия какой-либо воды сети стали бы полностью непригодными.

Сейчас ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вместе с другими предприятиями помогает восстанавливать поврежденные сети водопровода, чтобы возобновить подачу уже качественной воды в город.

- Параллельно для нужд самого предприятия и обеспечения николаевцев очищенной водой ведется работа по обустройству скважин (сейчас их 45), установке станций обратного осмоса воды (около 30). Всего планируется установка 85 таких станций, чтобы люди во время военного состояния были обеспечены очищенной водой для бытовых нужд, - отмечает Николай Логвинов.

И все это, кроме выполнения своих непосредственных обязательств – обеспечение теплом горожан. Однако с таким коллективом, по словам директора, возможно все.