В Николаеве и области возобновили работу ряд отделений миграционной службы

Государственная миграционная служба постепенно возобновляет работу по оказанию административных услуг в Николаевской области.

Об этом сообщили в областном управлении ведомства.

«Из-за постоянных длительных обстрелов и усложнений логистики ГМС Украины было вынуждено прекратить работу по предоставлению административных услуг гражданам в Николаевской области. Но после освобождения Херсонщины от оккупантов Управления миграционной службы Украины в Николаевской области постепенно возобновляет работу по предоставлению административных услуг гражданам», – говорится в сообщении.

В настоящее время возобновлена работа в Ингульском, Центральном, Заводском отделах в городе Николаеве, в Баштанском, Врадиевском, Первомайском и Южноукраинском районных отделах Управления ГМС Украины в Николаевской области.

Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:

- «горячая линия» УГМС Украины в Николаевской области – (0512) 37-40-07; - Ингульский РО в городе Николаеве – (0512) 64-98-05; - Центральный РО в городе Николаеве – (0512) 53-73-36; - Заводской РО в городе Николаеве – (0512) 44-71-57; - Баштанский РО УГМС Украины в Николаевской области – (05158) 2-69-66; - Врадиевский РО УГМС Украины в Николаевской области – (05135) 9-60-04; - Южноукраинский РО УГМС Украины в Николаевской области – (05136) 5-66-06; - Первомайский РО УГМС Украины в Николаевской области - (05161) 7-23-77

В ведомстве отметили, что решаются технические вопросы по возобновлению работы во всех подразделениях УГМС Украины в Николаевской области. В ближайшее время получить административные услуги можно будет во всех подразделениях миграционной службы Николаева.