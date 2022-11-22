Жители Веснянской ОТГ собрали и доставили в Херсон 140 гуманитарных наборов

Жители Веснянской ОТГ Николаевского района собрали гуманитарную помощь жителям деоккупированной Херсонщины. 21 ноября 140 гуманитарных наборов доставили в Херсон.

Об этом говорится в сообщении, которое пришло на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

К масштабной волонтерской акции в поддержку населения деоккупированной Херсонщины присоединились жители 17 населенных пунктов, входящих в состав Веснянской ОТГ.

«По инициативе и при активном участии главы Веснянской ТГ Леонида Георгиевича Мухарского усилиями неравнодушных жителей общины было собрано более 150 тысяч гривен, за счет которых приобретены товары первой необходимости, продукты питания и средства гигиены для херсонцев», - говорится в сообщении.

21 ноября глава Веснянской ТГ Леонид Мухарский совместно с депутатом Николаевского областного совета Игорем Мухарским доставили 140 гуманитарных наборов в Херсон, чтобы оказать помощь жителям города от имени всей Веснянской ТГ.