Жители Веснянской ОТГ собрали и доставили в Херсон 140 гуманитарных наборов

Жители Веснянской ОТГ Николаевского района собрали гуманитарную помощь жителям деоккупированной Херсонщины. 21 ноября 140 гуманитарных наборов доставили в Херсон.
Об этом говорится в сообщении, которое пришло на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
К масштабной волонтерской акции в поддержку населения деоккупированной Херсонщины присоединились жители 17 населенных пунктов, входящих в состав Веснянской ОТГ.
«По инициативе и при активном участии главы Веснянской ТГ Леонида Георгиевича Мухарского усилиями неравнодушных жителей общины было собрано более 150 тысяч гривен, за счет которых приобретены товары первой необходимости, продукты питания и средства гигиены для херсонцев», - говорится в сообщении.
21 ноября глава Веснянской ТГ Леонид Мухарский совместно с депутатом Николаевского областного совета Игорем Мухарским доставили 140 гуманитарных наборов в Херсон, чтобы оказать помощь жителям города от имени всей Веснянской ТГ.
«Вместе с продуктовыми наборами херсонцам передали письма и рисунки со словами благодарности и поддержки детей Веснянской общины. Своим примером жители Веснянской общины продемонстрировали, что в единстве и сплоченности - сила нашей непокоренной нации! Все будет Украина! Вместе к Победе!» - говорится в сообщении.