Жителям деоккупированных сел Николаевщины передали почти 3 тысячи буханок хлеба

Хлеб, мясо, овощи, крупы, мука – все эти продукты передали жителям Николаева и области волонтеры команды Александра Гайду.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Так, жители нескольких деоккупированных сел Николаевского и Баштанского районов получили около 3 тысяч свежих буханок хлеба. Еще сотню гуманитарных наборов, в которые входят мука и крупы, предоставили жителям села Водокачка Николаевского района.

В Николаеве волонтеры раздали горожанам Ингульского района хлеб, муку и овощи. А для домов семейного типа и приемных семей, где воспитывают 30 детей, загрузили машину с мясом, овощами, мукой, маслом, средствами гигиены.

Также команда Александра Гайду передала муку николаевским железнодорожникам.

Помощь, которую оказали друзья из Одесщины, передадут военным. Речь идет о поддонах и канистрах для обустройства позиций защитников, а также подсолнечного масла.