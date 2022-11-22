Из-за ремонтных работ ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Пограничная и Гражданская в Николаеве

В Николаеве из-за ремонтных работ на канализационной сети на перекрестке улиц Пограничная и Гражданская уже второй день перекрыто движение для автомобилей, двигающихся в сторону улицы Малая Морская.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Провал на проезжей части, под которой проходит канализационная сеть, образовался 21 ноября. Специалисты ГКП «Николаевводоканал» оградили аварийное место переносными изгородями.

«Сегодня ребята с помощью спецтехники сделали разрытие и выяснили, что полностью разрушена железобетонная труба. Предварительно предрешено, что придется заменить около 20 метров сети. Мы не уверены, что успеем это сделать через несколько дней. Так что обращаемся с просьбой к водителям, во время движения будьте внимательны и осторожны. Предупреждаем, что в районе этого перекрестка вам придется скорректировать свой маршрут по улице Гражданская в сторону улицы Кузнецкая», - говорится в сообщении.

На предприятии извинились за неудобства.