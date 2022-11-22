В россии жители города в арт-объекте «Капля» за 2,5 миллиона рублей увидели анальную пробку

В Краснодарском крае установили арт-объект, который должен был напоминать каплю, но жители увидели в нем анальную пробку (секс-игрушка, - ред.).

Об этом сообщают росСМИ.

Пробку установили в сквере «Островок», который сейчас за 50 миллионов рублей (30,5 миллионов гривен в эквиваленте, - ред.) благоустраивает компания «НовоСитиСтрой». По замыслу архитекторов, в сквере должны были установить арт-объект «Капля» за почти 2,5 миллиона рублей (1,5 миллиона гривен в эквиваленте, - ред.).

На фабрике 3D-фигур, где изготавливали это фигуру, проводился некий опрос, по результатам которого у 29 из 30 человек арт-объект не вызвал пошлых ассоциаций.

«А вот жители станицы Северской, видимо, оказались чуть-чуть пошлее. Они сразу пожаловались на «каплю», после чего объект вернули создателям, на доработку. «Каплю» обещают переделать и вернуть через две недели», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском Нововоронеже установили скульптуру, которую окрестили «Аленушкой постапокалипсиса» и «памятником Русской Смерти».