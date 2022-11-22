«Новая почта» не будет приостановливать работу в Херсоне из-за массированных вражеских обстрелов

«Новая почта» сообщила своей клиентке об остановке работы отделений в уволенном Херсоне. Ссылки на хранение будут в Николаеве.

Ответ был опубликован в ветке комментариев на странице компании Facebook.

Оператор компании уточнил, что отделения будут закрыты неопределенный срок. Вместе с тем добавил, что все посылки хранятся в Николаеве в отделении №1.

«В настоящее время доставку в Херсон пришлось приостановить из-за массированных обстрелов. На данный момент посылки хранятся в терминалах и отделении №1 в Николаеве. К сожалению, мы не можем начать работу, потому что мы можем восстановить работу. Мы искренне надеемся на ваше понимание», - сказано в сообщении.

Однако позже на странице компании в Facebook появилось сообщение о том, что отделения компании продолжат свою работу в Херсоне.

Напомним, как «Укрпочта» заявила об открытии двух отделений в освобожденном Херсоне и выдачи пенсий горожанам.