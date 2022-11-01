Медведчук, которого обменяли на защитников «Азовстали», засветился в Ялте вместе с Оксаной Марченко

Одиозный политик Виктор Медведчук, исчезнувший из инфопространства после того, как его обменяли на защитников Украины и передали в россию, нашелся в оккупированном Крыму.

Видео супругов выложили в Telegram.

Сообщается, что видео было снято на набережной Ялты. Медчедчук и Марченко сидели в местном ресторане.

Как известно, в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 215 защитников "Азовстали", в том числе командиров "Азова", 36-й ОБрМП, патрульной полиции и Нацгвардии.

Среди тех, кого Украина вернула россии, был также кум путина Виктора Медведчука, задержанного за государственную измену.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин лично настаивал на выдаче одного из пленных, переданных Украиной.