НБУ начал выпускать памятные медали, посвященные украинским городам-героям

В ближайшее время, 5 декабря, Национальный банк Украины выпустит памятную медаль «Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень». Уже прошли презентации медалей, выпущенных в честь Харькова и Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Первую памятную медаль Нацбанк посвятил только что уволенному из временной оккупации Херсону. Ее на днях представили на центральной площади свободного Херсона.

Дизайн памятной медали «Город героев — Херсон», разработанный художницей Наталией Фандыковой, воспроизводит пейзажи довоенного города Херсона — вдохновляющего к жизни красивого, гармоничного — в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против окупаемых.

Особый акцент веры в Победу сделан автором через воспроизведение на памятной медали строк из исторического романа Лины Костенко «Берестечко»: «Не допускай такой мысли, что Бог покажет нам неласку. Жизнь человеческого срока сжатые. Нет времени на поражение».

Также НБУ выпустил памятную медаль «Город героев – Харьков». На ней изображен коллаж из достопримечательностей города: харьковский Кобзарь — памятник Тарасу Шевченко, один из лучших образцов монументального искусства; памятник, входящий в мировое наследие ЮНЕСКО, — здание Госпрома, построенное в 1920-х годах в стиле конструктивизма; беседка-фонтан «Зеркальная струя».

Также отчеканены строки из исторического романа Лины Костенко «Берестечко»: «Действительно ли верил я в победу в столь тяжелой неравной борьбе? Да, верил я. Прежде верил — Богу. И верил людям. Людям и себе».

В дальнейшем в планах Национального банка выпустить памятную медаль «Город героев – Мариуполь» (25 ноября).