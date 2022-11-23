В Италии были обнаружены обломки подводной лодки Королевского флота

В Адриатическом море в Италии были найдены обломки подводной лодки, предполагается, что это был корабль ее Величества «Регент», затонувший в 1943 году.

Об этом пишет издание Daily Express.

Дайверы Военно-морской лиги отыскали подлодку, находившуюся на глубине 75 метров в перевернутом состоянии. Исследователь Фабио Бишотти рассказал, что не сразу понял, что это обломки «Регента», но после детального изучения судна он обратил внимание, что конструкция была британская.

Еще на то, что это подлодка Королевского флота, указывают сведения, что корабель затонул в результате взрыва. А пропавший корабль с 1943 года, согласно подтвержденной теории, пошел ко дну из-за дрейфующей мины. Предполагается, что на его борту находилось 62 человека.

Отмечается, что и были найдены обломки подводной лодки, предполагается, что это был корабль ее Величества «Регент» должен был возвращаться на базу в Бейрут, Ливан. Однако этого не случилось. После инцидента на берег выбросило тело в форме, которую употребляли английские подводники. Но их идентифицировать не удалось.