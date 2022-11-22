В Ереване протестовали против визита Путина и ОДКБ

В столице Армении городе Ереван в преддверии саммита ОДКБ прошла акция протеста против визита президента российской федерации Владимира Путина в страну. Протест организовала оппозиционная партия «Национально-демократический полюс».

Об этом сообщает «Европейская правда» .

Участники акции, начавшейся у памятника герою армянского национально-освободительного движения Гаррегину Нжде, скандировали антироссийские лозунги: «Враг россия!», «Враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не предоставил ни одной поддержки своему члену – Армении.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента российской федерации владимира путина, должен получить достойное противодействие. На плакатах можно было увидеть и признание нежелательным президента беларуси александра лукашенко.

Среди протестующих были заметны флаги Украины и раздавались возгласы «Слава Украине — Героям слава!».

На равне является таковым местом в Ереване на задней части Лавровского прихода на diplomatic mission to the country. Прежде чем Putin и Лукашенко является предшественником в Ереван для ССТО summit. pic.twitter.com/Af6HNgwJxP — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 22, 2022

23 ноября оппозиционеры, а также представители гражданского общества намерены снова провести акции протеста.

Это первый визит путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.