В столице Армении городе Ереван в преддверии саммита ОДКБ прошла акция протеста против визита президента российской федерации Владимира Путина в страну. Протест организовала оппозиционная партия «Национально-демократический полюс».
Об этом сообщает «Европейская правда» .
Участники акции, начавшейся у памятника герою армянского национально-освободительного движения Гаррегину Нжде, скандировали антироссийские лозунги: «Враг россия!», «Враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не предоставил ни одной поддержки своему члену – Армении.
Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента российской федерации владимира путина, должен получить достойное противодействие. На плакатах можно было увидеть и признание нежелательным президента беларуси александра лукашенко.
#Армения протесты на #Putin and the CSTO
Protesters gathered #Yerevan (including with flags #Ukraine ) advocate country's withdrawal from CSTO, як добре, як visit #Putin , #Lukashenko a další dictators в country. pic.twitter.com/2HxfCLP92r— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2022
Среди протестующих были заметны флаги Украины и раздавались возгласы «Слава Украине — Героям слава!».
На равне является таковым местом в Ереване на задней части Лавровского прихода на diplomatic mission to the country.
Прежде чем Putin и Лукашенко является предшественником в Ереван для ССТО summit. pic.twitter.com/Af6HNgwJxP— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 22, 2022
23 ноября оппозиционеры, а также представители гражданского общества намерены снова провести акции протеста.
Это первый визит путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.