Украинские школьники примут участие в запуске ракеты Falcon 9 на МКС

От Украины на Международную космическую станцию (МКС) отправляют школьные минилаборатории по исследованию микрогравитации. Их доставят на космическом корабле SpaceX Dragon на вершине ракеты Falcon 9.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил заместитель директора по управлению стратегическими проектами и международным отношениям, образовательный дипломат Малой академии наук (МАН) Евгений Кудрявец .

Он объяснил, что это стало возможным благодаря программе школьных космических экспериментов SSEP (Student Spaceflight Experiments Program). По результатам второго этапа конкурсного отбора Украину представляют два проекта: КП «Ришельевский научный лицей», Одесса (учащиеся 8-го класса Гриб Андрей, Скрипник Никита совместно с научным руководителем Анастасией Маслечко) и Харьковской гимназии № 47 (учащиеся 11-го класса Гарькавец , Волков Владислав, Давыдова София, Садчикова Елизавета вместе с научным руководителем Андреем Самойловым).

Это уникальная возможность украинских школьников участвовать в американской школьной программе. В этот раз запуск могут сделать американские, канадские и украинские школьники… Это большой проект, в рамках которого учащиеся создают идеи экспериментов, которые можно проверить в условиях микрогравитации на МКС, а также делают настоящее исследовательское предложение, как это сделать» , – рассказал Кудрявец.

По его словам, ученики вместе со своими учителями и научными руководителями находятся на мысе Канаверал (штат Флорида, США) и ждут отправки Launch-ракеты. Запуск должен состояться (при благоприятной погоде) сегодня после 22 часов (по Киевскому времени).

« На борту ракеты находятся эксперименты, собранные в их школе. По их инструкциям астронавты на МКС будут выполнять исследования» , – добавил представитель МАН.

Справочно. При проведении эксперимента, предложенного одесскими школьниками, будет выяснено, влияет ли отсутствие гравитации на процесс формирования кристаллов, их размеры, количество, форму .

Харьковские ученики хотят выяснить, отличаются ли стоматологические материалы, которые утвердились в космосе от сформировавшегося в условиях Земли стоматологического цемента. В результате этого исследования можно установить эффекты микрогравитации на прочность, внутреннюю целостность и жесткость зубных пломб .