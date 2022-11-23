В Минюсте рассказали, какие активы рф станут источником компенсаций Украине

Замминистра юстиции Ирина Мудра заявила, что как суверенные, так и частные активы рф будут источником выплаты компенсаций Украине.

Об этом пишет Радио.Свобода.

«Министерство концентрируется на трех направлениях. Первое – выполняет резолюцию Генассамблеи ООн и инициирует создание международного реестра убытков. который будет служить фиксацией в документальной форме всех доказательств убытков, потерь или повреждений для всех заинтересованных физических, юридических лиц и государства Украины. В этом направлении ведется активная работа со странами Европы, выразившими свою заинтересованность в расположении такого реестра», – рассказала она в эфире национального телемарафона.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры по финансированию создания реестра, защиты информации и разработке цифровой платформы.

«Второе направление – разработка многостороннего международного договора, который станет правовым основанием для создания компенсационной комиссии и урегулировать вопросы передачи российских активов в компенсационный фонд. Он будет частью компенсационного механизма. За счет активов РФ и будут выполняться решения компенсационной комиссии. То есть активы РФ как суверенные, так и частные будут являться источником выплаты компенсаций гражданам, бизнесу и государству. Третье направление – мы работаем с государствами, которые Украина видит как потенциальных участников международного договора… Результаты работы по этим трем направлениям позволит получить деньги РФ», – сказала Ирина Мудрая.

Замминистра юстиции Ирина Мудра сообщила, что этот процесс может длиться до года.

«Процесс по созданию международного реестра ущерба – это первый шаг к созданию компенсационного механизма – начался. Наше видение – в течение полугода этот реестр должен заработать. Что касается самого компенсационного фонда и урегулирования вопросов передачи активов в фонд – это зависит от того, насколько быстро мы сможем договориться со странами, которые должны стать участниками этого договора, об условиях договора, подписания. Далее договор должен быть ратифицирован. Это в течение не менее года», – добавила она.

Как известно, 14 ноября Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права из-за вторжения в Украину, включая выплату репараций.

В резолюции отмечается, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине и «должна нести юридические последствия за все свои международно противоправные действия, включая возмещение убытков и потерь, вызванных такими действиями». В резолюции признается необходимость создания «международного механизма возмещения».

Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

18 октября министр юстиции Денис Малюска анонсировал, что уже этой осенью Генассамблея ООН примет решение о создании международного механизма принудительной выплаты репараций РФ для Украины.

В октябре в ЕС сообщили о замораживании российских активов общей стоимостью около 17 миллиардов евро (около 16,9 миллиарда долларов). Британское правительство 10 ноября заявило, что заморозило активы российских олигархов и других физических и юридических лиц на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиардов долларов), находящихся под санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину.