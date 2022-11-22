ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Военные РФ при отступлении с правобережья Херсонщины вывезли нескольких председателей общин, которые не согласились на сотрудничество

Уже 273-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 22 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 21 ноября.

Информация постоянно обновляется:

01:25 Министерство внутренних дел сообщило , что российские военные во время отступления с правого берега Херсонщины забрали с собой нескольких председателей общин, которые отказались с ними сотрудничать.

В сообщении говорится, что российские оккупационные власти охотились за людьми, которые не согласились на сотрудничество и оставались в Херсоне и области. Это активисты, бывшие военнослужащие и правоохранители.

« К проукраинским жителям города и области применялся метод террора. Оккупанты устанавливали местонахождение человека, приходили с несанкционированными обысками в любое время суток и задерживали. К задержанным применились психологические и физические насилия » , - сообщает МВД.

Некоторых из пленных содержали по три месяца и больше. Есть и такие, которых вывезли при отступлении из Херсона на левый берег Днепра и дальше.

00:05 В результате обстрелов российскими военными Дружбовской общины повреждена линия электропередач. Зафиксировано 20 попаданий, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 11:00 армия РФ открыла по приграничью Эсманьской общины автоматные очереди. В Глуховской общине после 11:40 с территории России выполнили три пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел.

По Шалыгинскому обществу ударили из ствольной артиллерии. Было 9 попаданий. Около 18:00 российские военные обстреляли Путивльскую общину из ствольной артиллерии, 15 взрывов. Около 21:00 российская армия ударила из САУ по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировали 6 попаданий.