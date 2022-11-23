Офис Президента развертывает в Украине новый проект поддержки людей – «Пункты несокрушимости»

Офис Президента запустил новый проект в Украине – «Пункты несокрушимости». В настоящее время уже подготовлено более четырех тысяч таких пунктов.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

– Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – «Пункты несокрушимости». По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше. Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа «Пунктов несокрушимости». Там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно, – сказал Зеленский.

Пункты будут работать обязательно – при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua, – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

На сайте и во всех «Пунктах несокрушимости» можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.