Во Франции британский рыбак поймал 30-килограммовую «золотую рыбку»

Британский рыбак Энди Гекетт поймал гигантскую «золотую рыбку» весом более 30 кг во время поездки во Францию.

Об этом сообщает BBC.

Рыба-великан по имени Морковь была завезена на рыбоводческое хозяйство Bluewater Lakes в Шампани 20 лет назад. Это гибрид кожаного карпа и карпа кои, имеющий оранжевую окраску.

Стоит отметить, что єто впервые с момента поселения карпа в водоем его удалось поймать.

Энди Гекетт потратил 25-минут на «битву», после чего рыбу достали на берег. Вес карпа оказался 30 кг. Рыбу сфотографировали и отпустили обратно в озеро.

Напомним, в 2020 году в Японии синего тунца весом почти 300 килограммов продали за 1,8 миллиона долларов .