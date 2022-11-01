«Укравтодор» занимается восстановлением мостов через Ингулец, разрушенных россиянами на Николаевщине

фото: иллюстрация Мосты через реку Ингулец, уничтоженные оккупантами в Николаевской области, будут восстановлены.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что рабочие «Укравтодора» уже восстанавливают мосты, проблема будет решена настолько быстро, насколько это возможно.

— Там по памяти 6 мостов Укравтодор уже занимается восстановлением. Два моста мы планируем восстановить временным способом. В Березнеговатом должны закончить восстановление. Мы сами понимаем проблему, понимаем, что мы сами в некоторые населенные пункты доставляем гуммопомощь на лодках и будем восстанавливать. Когда пойдет, но все пойдет очень быстро. Я думаю, ключевые мосты мы восстановим через месяц, там разная ситуация, - сообщил председатель ОВА.