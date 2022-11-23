Ким рассказал о приоритетных вопросах, которые сейчас решаются на деоккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины

В Николаевской и Херсонской территориях, которые были оккупированы, решаются первоочередные вопросы – установление законной власти и обеспечение безопасности местным жителям.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что в настоящее время в Николаеве и области 13 тысяч 570 объектов, которые нужно починить или восстановить, но первоочередные задачи – разминирование и возобновление жизнедеятельности.

— По городу Николаеву должны были закончить или закончат на этой неделе городские власти по восстановлению остекления – пленку, чтобы тепло не терять. Что касается восстановления в регионе, у нас этих объектов – 13 570, поэтому это не будет очень быстро. При этом мы за эти месяцы уже значительное количество объектов починили. Этот план есть, сейчас общий вопрос – восстановление власти, восстановление жизнедеятельности и безопасности в деоккупированных регионах. Основная проблема сейчас – разминирование. Речь о строительстве не идет, речь идет о разминировании и обеспечении всем необходимым и после этого мы будем планировать восстановление, согласно количеству возвращающихся людей, - отметил председатель ОВА.

Напомним, Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка Николаевской области разрушен российскими обстрелами. В здании отсутствует крыша, дождем и осыпавшейся штукатуркой уничтожены старейшие иконы.