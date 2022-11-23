Медведчука будут заочно судить в Украине, процесс закроют от СМИ

Лычаковский районный суд Львова предоставил разрешение на специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене и переданного российской стороне по процедуре обмена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора коллегия судей Лычаковского районного суда г. Львова начала специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который является представителем запрещенной политической партии и обвиняется в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории". ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ведомстве отметили, что специальное судебное разбирательство осуществляется при отсутствии обвиняемого (in absentia).