В Луганской области оккупанты насильно мобилизуют мужчин и забирают жилье у гражданских

В селах вокруг временно оккупированного Довжанска русские мобилизовали практически всех мужчин. На Старобельщине военные России заселяются в пустые дома.

Об этом сообщили в Луганской ОВО.

"В 10 селах и селениях вокруг Довжанска мобилизовали почти всех, кому до 60 лет", – рассказали в ОВА.

В частности, в поселке Хмельницкий мобилизованных забрали и вывезли за сутки. Тех, кто пытался сбежать к родственникам или друзьям, нашли с помощью представителей сельских и поселковых советов.

В Старобельском районе россияне заселяются не только в пустые дома, но и в домовладения, где живут люди, последних выселяют.

"Городом ходят со списками и спрашивают у соседей, какие из домов сейчас пустые - формируют маневровый фонд", - сообщили в ОВА.

Также отмечается, что на оккупированных территориях ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги.