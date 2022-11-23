В Британии суд заблокировал проведение референдума о независимости Шотландии

Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить референдум за независимость без согласия британского правительства. В Шотландии хотели провести его осенью следующего года.

Об этом пишет Бабель.

В настоящее время правительство Великобритании отказывается давать официальное согласие на проведение такого референдума. Глава суда лорд Рид заявил, что шотландский парламент, созданный в 1999 году, не имеет полномочий издавать законы, касающиеся изменений в Конституцию в сфере союза между Шотландией и Англией.

Также суд отверг аргумент правительства Шотландии о том, что такой референдум будет «совещательным» и не будет иметь юридических последствий.

Судьи подчеркнули, что референдум будет касаться вопроса, отнесенного к полномочиям парламента Великобритании. Поэтому из-за отсутствия согласия между двумя правительствами парламент Шотландии не может объявлять референдум.

Первый министр Никола Стерджен отметила, что «разочарована» решением суда, но уважает его.

Шотландия получила собственный парламент и правительство в составе Великобритании в 1999 году. В 2007 году победителем на местных выборах стала Шотландская национальная партия, начавшая продвигать идеи независимости. Они решили провести референдум за независимость, и британское правительство на это согласилось. Осенью 2014 года его провели – 55% шотландцев проголосовали против независимости.

Но теперь Стерджен требует второго референдума, поскольку после 2014 года ситуация значительно изменилась, ведь Великобритания вышла из ЕС, в то время как 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.