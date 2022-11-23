Евросоюз запустил инициативу по поставке Украине большого количества генераторов

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила о начале кампании #GeneratorsofHope (Генераторы надежды) по поставке в Украину большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак россии на энергообъекты.

Об этом сообщает Лигабизнесинформ.

"Пора усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов", - написала Метсола в Twitter.

"Мы можем помочь. Сегодня мы запустили нашу кампанию "Генераторы надежды", чтобы обеспечить генераторами наших украинских друзей. Солидарность в действии", – заявила президент Европарламента.

Организатором кампании по снабжению генераторов в Украину также выступает Европейская ассоциация городов.