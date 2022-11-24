Полиция задержала львовянина за жестокое убийство бездомного

Полицейские задержали львовянина по подозрению в убийстве бездомного.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Утром 22 ноября в оперативную линию 102 поступило сообщение от прохожей, которая на улице Любинской во Львове обнаружила завернутое в одеяло тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили, что 22 ноября около двух часов ночи 26-летний львовянин, придя домой к своему отцу, обнаружил в доме незнакомого мужчину, с которым папа употреблял спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого сын хозяина девять раз выстрелил в «гостья» из револьвера системы «Флобер», нанеся смертельные ранения. Убедившись, что незнакомец умер, мужчина завернул тело в одеяло, вынес из дома и оставил на улице недалеко от гаражей, где его и обнаружила прохожая. Полицейские установили личность погибшего – 60-летнего бездомного.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъяли и направили на экспертное исследование.