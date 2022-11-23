Президент Зеленский подписал закон о Госбюджете на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Около 50% его ресурса направлено на национальную безопасность и оборону.

Об этом сообщает Укринформ.

В документе прогноз реального роста ВВП в 2023 году скорректирован до более консервативных 3,2% (вместо предыдущего прогноза в 4,6%). Прогноз инфляции в 2023 году уменьшен с 30% до 28% (в декабре до декабря).

Более оптимистичные ожидания финподдержки от международных партнеров позволили скорректировать предположения относительно обменного курса гривны к доллару. К концу года он будет составлять 45,8 грн за дол. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Доходы государственного бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 1330 млрд грн. Расходы госбюджета составят 2640 млрд грн. Увеличен дефицит госбюджета на 17 млрд грн – до 20,6% ВВП. Его планируется профинансировать за счет роста внешних заимствований. Соответственно, на эту сумму вырастет объем государственного долга – до 6423 млрд грн в эквиваленте.

Ресурс по национальной безопасности и обороне составляет около 50% всего бюджета. Это 1141 млрд грн, или 18,2% ВВП. Для решения вопросов социального и экономического характера предусмотрено 272 млрд. грн. расходов госбюджета и 35,5 млрд. грн. на Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.