Украина и МВФ договорились о программе, которая позволит получить финансовую поддержку

Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Это необходимый шаг, который позволит в дальнейшем получить новую финансовую программу поддержки Украины. Достигнутые договоренности — это важный сигнал от Фонда о поддержке Украины в то время, когда Россия пытается уничтожить нашу экономику, энергосистему и остановить жизнь страны. Мониторинговая программа также будет способствовать активизации поддержки со стороны других наших союзников. Благодарны МВФ и всем партнерам, которые помогают нам выстоять и приближают нашу победу", - отметил Шмигаль.