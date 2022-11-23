В НБУ заверили, что банковская система работает без перебоев

Несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность.

Об этом сообщили в НБУ.

Национальный банк Украины поддерживает постоянную связь с банками и принимает надлежащие меры для нормального функционирования банковских учреждений.

Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов.

Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений.

Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными по необходимости.