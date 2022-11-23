Матч лидера УПЛ прервали из-за ракетной атаки и перенесли на весну

Новый масштабный ракетный обстрел Украины российской армией сорвал встречу в украинской Премьер-лиге между СК "Днепр-1" и "Александрией". Матч доиграют уже в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Поединок "Днепр-1" – "Александрия" начался в 13:00. Матч принял ужгородский стадион "Авангард".

Однако на 10-й минуте встречи команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. В Закарпатье просигнализировали о безопасности выхода из бомбоубежищ в 15:13. Однако команды на поле не вернулись.

Менеджеры "Днепра-1" и "Александрии" договорились, что в случае продолжительной воздушной тревоги поединок не будут играть в четверг, 24 ноября. Зато соперники пришли к соглашению о переносе матча на весну.

Отчетный поединок – перенесенный матч 1-го тура. Тогда встреча не состоялась из-за участия "Днепра-1" в квалификации Лиги Европы.