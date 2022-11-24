Полиция и СБУ задержали закарпатца, незаконно переправлявшего мужчин за границу

В Закарпатье разоблачили мужчину, который за 4,5 тысячи долларов США пытался переправить через границу двух мужчин.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Жителя села Ракошь Хустского района Закарпатской области, который занимался переправкой мужчин через границу, разоблачили сотрудники полиции и СБУ. Закарпатец за 4,5 тысячи долларов США организовал переправку двух мужчин призывного возраста в Румынию. Делко задержали с поличным в момент получения им средств за незаконную сделку.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.