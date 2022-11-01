Морпехи дома: Из российского плена вернулись еще четверо николаевских морских пехотинцев

Из российского плена в результате обмена вернулись четыре военнослужащих 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Как известно, Украина в рамках обмена военнопленными вернула домой 35 военнослужащих и одного гражданского.

«Рад приветствовать еще четырех наших побратимов на свободной земле независимой Украины. Сегодня они вернулись домой в результате обмена военнопленными в числе 35 защитников Украины», – сообщают в бригаде.

Воины защищали Мариуполь от российских оккупантов: трое на металлургическом комбинате имени Ильича, а еще один – на «Азовстали».

– Ребята истощены и измучены, но не покорены. Гордимся вашим мужественным подвигом, побратимы. Впереди их ждет лечение и реабилитация. Радуемся вместе с семьями морских пехотинцев, которые ждали своих сыновей, братьев, мужей и верили, что этот день обязательно наступит, несмотря на долгие месяцы уныния и разочарований. Искренне благодарны Офису Президента Украины, Координационному штабу по обращению с военнопленными, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины и всем причастным, кто занимается этим нелегким, но таким важным делом, – прокомментировал командир бригады полковник Виктор Сикоза.

Также в бригаде добавили, что помнят о других своих побратимах и посестрах, которые остаются в русских застенках: «Уверены, что уже скоро будем вас всех встречать дома. Помним о каждом, за всех отомстим!».