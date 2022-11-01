На Николаевщине развернута работа Пунктов Несокрушимости

В среду, 23 ноября, на территории Николаева и районов Николаевской области установлены и обустроены Пункты Несокрушимости.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пункты работают при прекращении работы объединенной энергетической системы Украины, нарушении постоянной работы систем жизнеобеспечения населения.

Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Пункты укомплектованы генераторами, комплектами освещения, теплотопливными печами и тепловыми пушками, системами связи, в том числе и спутниковой, медицинскими аптечками, информационными уголками.

Сейчас к ним обращается немало горожан, которые в подавляющем большинстве пришли зарядить гаджеты и телефоны, позвонить родным или по рабочим делам, а также получить интернет-связь, которая обеспечена через Starlink.

Обращаться по адресам:

– Николаев, ул. Кузнецкая, 201

– Николаев, ул. Приветная, 136 б

- Баштанка, ул. Промышленная, 15

- Вознесенск, ул. Михайловская, 1

– Первомайск, ул. Филиппа Орлика, 20

Исчерпывающая информация по ссылке https://nezlamnist.gov.ua/