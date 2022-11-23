Антикоррупционный суд заочно арестовал советника, помогавшего Насирову в схемах

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей советнику бывшего главы ГФС Украины, при пособничестве которого бывший глава ГФС получил 722 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что речь идет о советнике экс-председателя ГФС Романа Насирова. Пока он не задержан. После задержания подозреваемого судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

По версии следствия бывший глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн. В результате он неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. грн.