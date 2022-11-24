В Германии опровергли слова Джонсона и заявили, что не хотели капитуляции Украины

В Берлине опровергли слова Бориса Джонсона о том, что Германия до 24 февраля хотела скорую капитуляцию Украины.

Об этом сообщает НВ.

Спикер канцлера Германии опроверг слова Бориса Джонсона о том, что до 24 февраля Берлин якобы хотел, чтобы Украина быстро упала.

Во время пресс-конференции в Берлине представитель Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт сказал, что у Джонсона «свои отношения с правдой», и «этот случай — не исключение». На вопрос, назвал ли он Джонсона лжецом, Гебештрайт ответил, что лично участвовал в переговорах с тогдашним премьером Британии за несколько дней до начала полномасштабной войны, и что у того «всегда очень личный подход к истине».