Макрон проведет переговоры с путиным и может стать посредником между Украиной и рф

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает «прямого контакта» с президентом РФ Путиным в ближайшие дни - по вопросам гражданской атомной энергетики и Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Le Parisien, передает Укринформ.

- Я намерен иметь с ним прямой контакт в ближайшие дни, прежде всего по вопросам гражданской атомной энергетики и Запорожской АЭС после обмена мнениями с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, - подтвердил президент Франции прессе.

– российская стратегия состоит в том, чтобы привести людей в отчаяние, – заявил Макрон.

При этом издание напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал мэров Франции оказать помощь его стране, чтобы Россия не использовала холод этой зимой "как оружие массового поражения".

Ранее Макрон отметил необходимость сделать все для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС после новых обстрелов россиянами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора в понедельник обсудил с Макроном ситуацию на атомных станциях и энергетической системе.