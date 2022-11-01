Глава Николаевской ОВА Ким призвал максимально экономить электричество

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал всех украинцев маскимально экономить электричество, так как в системе не хватает мощности, чтобы подключить всех потребителей.

Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! С утра растает потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!! Энергетическая система Украины едина, как и мы! Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно!!!» - написал он.

Как известно, после массированного ракетного удара россии по Украине 23 ноября по всей стране пропало электричество. Ближе к вечеру оно начало появялться в отдельных областях. Работы по его восстановлению продолжадись всю ночь.

На данный момент часть Николаева и области остаются без света.