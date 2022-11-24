«Мы работаем. Свет возвращаем. Мы справимся»: В «Укрэнерго» сообщили, что ситуация с электричеством сложная, но контролируемая

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов. Целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове. Энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В компании говорят, что в Украине ситуация остается сложной, но контролируемой.

«Это означает, что НЭК «Укрэнерго» реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы питания потребителей. В первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т.д. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки», - говорится в сообщении.

Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак.

«В настоящее время все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро и теплоэлектростанции, позже – атомная генерация. Вечером 24 ноября диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует уменьшение дефицита в системе. Впрочем, дефицит в энергосистеме будет все равно оставаться. Для того чтобы держать ее стабильную работу в таких условиях «Укрэнерго» продолжает применять графики ограничений потребления», - добавили в «Укрэнерго».

В компании призвали потребителей, которым уже вернули энергопитание, не пренебрегать мерами экономии электроэнергии.